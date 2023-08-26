Гендиректор «Пари НН»: «Клуб создает вертикаль, которая позволит продвигать молодых игроков на верхушку»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о переменах в клубе.
«Мы рассчитываем на то, что команда будет постепенно расти, подниматься в турнирной таблице. Требуется выстроить процессы, подстроить состав, дать ему сыграться. У клуба никогда не было вертикали, которая продвигает молодых игроков на верхушку. И эту вертикаль мы сейчас создаем. Это позволит приоритетно нижегородских детей здесь воспитывать и доводить их до уровня звезд российского и международного футбола. Это позволит стабильно развиваться футбольной отрасли. Мы собираемся вкладываться в детей. Это не только экипировка и тренерская работа. Мы собираемся детей и юношей контрактовать и заключить с ними ученические договоры. Так, чтобы и мы понимали, что это наш человек. Чтобы у игрока, его представителей была ответственность перед областью. Надеемся внедрить систему ученических контрактов с 1 сентября», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
«Пари НН» после 5 туров имеет 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0