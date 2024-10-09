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9 октября, 19:23

Мелик-Гусейнов: «Ожидаем, что при Гончаренко «Пари НН» будет биться в каждом матче и набирать очки»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Виктора Гончаренко.

В среду, 9 октября, нижегородцы объявили о подписании двухлетнего контракта с 47-летним специалистом.

Виктор Гончаренко. Гончаренко сменил Илича. «Пари НН» наконец определился с новым главным тренером

«Виктор Гончаренко — системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики. Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков. Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который он возглавлял с августа 2022-го по май нынешнего года. До этого тренер работал в «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре».

По итогам 11 туров «Пари НН» с 11 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/DavMelik/2458
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов
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4
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