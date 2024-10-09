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9 октября, 18:45

Гончаренко сменил Илича. «Пари НН» наконец определился с новым главным тренером

«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера
Отдел футбола «СЭ»
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Виктор Гончаренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
В прошлом сезоне «Урал» под его руководством вылетел в первую лигу.

Виктор Гончаренко возвращается в РПЛ — «Пари НН» официально объявил о его назначении на пост главного тренера. 47-летний специалист пришел на освободившееся место после увольнения Саши Илича. Он заключил с клубом соглашение на два года.

«Мы приветствуем Виктора Михайловича и желаем ему добиться успехов вместе с «Пари НН», — говорится в сообщении нижегородцев.

Саша Илич. Илич уволен из «Пари НН». Его отставки ждали еще летом

Как уволили серба

Нижегородцы в 11-м туре РПЛ вырвали ничью в матче с «Акроном» (2:2) — в самой концовке счет сравнял Зе Турбо. Однако спасения в игре против тольяттинцев не хватило, чтобы Илич сохранил работу. Об отставке объявили сразу после матча.

Как признался Саша, он ничего не знал об увольнении до начала встречи. При этом ранее он утверждал, что морально готов к уходу.

«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали: я больше не тренер. Таков футбол», — сказал Илич «СЭ».

Саша Илич.
Фото ФК «Пари НН»

Дальше — с Гончаренко

Последним местом работы Виктора Михайловича был «Урал». И даже некоторое время екатеринбуржцы шли в топ-3 в сезоне-2023/24. Однако затем случился спад в игре команды, и она резко опустилась в нижнюю часть таблицы.

В итоге, уступив в стыковых матчах «Акрону», уральцы впервые за 11 лет опустились в первую лигу. Уже на следующий день после вылета Гончаренко покинул команду.

В последнее время он был экспертом в эфирах на YouTube-канале «Коммент.Шоу», а также в студии Okko.

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Успехи Гончаренко

Пожалуй, самый удачный период работы в РПЛ у Гончаренко связан с ЦСКА, где он трудился пять лет. Вместе с армейцами он дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Суперкубка страны. При белорусе красно-синие неплохо смотрелись в Лиге чемпионов, а в сезоне-2017/18 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

Однако в 2021 году у команды наметился спад в игре, и специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов и плохого микроклимата в команде. Сменивший его Ивица Олич исправить ситуацию не смог. ЦСКА финишировал на 6-й строчке, впервые за 20 лет не попав в еврокубки.

На родине вместе с БАТЭ он шесть раз выигрывал чемпионство, один Кубок и три Суперкубка. Также Гончаренко работал в «Кубани», «Краснодаре» и «Уфе».

Как «Пари НН» выступает в этом сезоне

Клуб идет в РПЛ на 12-м месте, на три очка оторвавшись от зоны стыков. Коллектив из Нижнего Новгорода оформил лишь одну победу в 11 предыдущих играх во всех турнирах.

В Кубке России «Пари НН» потерял шансы на выход в плей-офф, набрав всего одно очко в пяти турах группового этапа.

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Виктор Гончаренко
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3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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