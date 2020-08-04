Генеральный директор «Химок» прокомментировал расторжение договора с Юраном
Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал «СЭ» расторжение договора с Сергеем Юраном.
— Два взрослых человека всегда договорятся, — заметил Зайцев.
— Юран был настроен по-боевому, грозился подать в европейский суд.
— Мы расстались по-доброму, пожали друг другу руки.
— Правда ли, что «Ахмат» договорился с вами о переходе полузащитника Поляруса, как об этом пишут в СМИ?
— Ни предложений, ни переговоров по Артему нет. Полярус у нас, мы рассчитываем на футболиста.
— Ждать ли новичков до матча первого тура с ЦСКА 8 августа? Называется много фамилий — Мелкадзе, Ташаев, Глушенков, Ломовицкий, Тимофеев...
— Мы работаем над укреплением состава. Возможно, кто-то появится еще до встречи с армейцами, но фамилии, естественно, называть не стану. (Константин Алексеев)