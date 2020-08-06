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Гендиректор «Зенита» опроверг сообщения об уходе Барриоса

11:42
Вильмар Барриос.
Вильмар Барриос.
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев настаивает, что клуб не собирается продавать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Ранее в СМИ появилась информация, что к 26-летнему игроку проявляют английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан».

— Барриос никуда не уходит, — заявил Медведев ТАСС.

Барриос перешел в «Зенит» из аргентинского «Ривер Плейт» в 2019 году. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В составе российского клуба полузащитник провел 36 игр, отметившись двумя голами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9134263

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