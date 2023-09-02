Гендиректор «Пари НН»: «Будут еще приобретения и трансферы на выход. Возможно, даже не один»
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о трансферных планах команды до закрытия летнего окна в РПЛ.
«До закрытия трансферного окна еще планируются приобретения. Ближе к закрытию трансферы будут более горячими в плане интереса со стороны болельщиков и клубов. Все понимают, какие позиции мы должны усилить. Анонсировать не хотел бы, потому что идут переговоры именно с теми футболистами, которые будут занимать определенную нишу. Будем усиливать те направления, которые требуют этого сейчас. Масоэро есть кем заменить — мы на эту позицию не оголены. Также будут трансферы на выход. По обоюдному согласию прекратили сотрудничать с Лукасом, но есть и другие позиции. Возможно, даже и не один трансфер», — цитирует гендиректора клуба Sport24.
После 6 туров «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. 2 сентября команда из Нижнего Новгорода дома играет против «Рубина». Всего в этом сезоне РПЛ клуб одержал 2 победы, потерпел 3 поражения, 1 игра завершилась ничьей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0