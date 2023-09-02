Гендиректор «Пари НН»: «Будут еще приобретения и трансферы на выход. Возможно, даже не один»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о трансферных планах команды до закрытия летнего окна в РПЛ.

«До закрытия трансферного окна еще планируются приобретения. Ближе к закрытию трансферы будут более горячими в плане интереса со стороны болельщиков и клубов. Все понимают, какие позиции мы должны усилить. Анонсировать не хотел бы, потому что идут переговоры именно с теми футболистами, которые будут занимать определенную нишу. Будем усиливать те направления, которые требуют этого сейчас. Масоэро есть кем заменить — мы на эту позицию не оголены. Также будут трансферы на выход. По обоюдному согласию прекратили сотрудничать с Лукасом, но есть и другие позиции. Возможно, даже и не один трансфер», — цитирует гендиректора клуба Sport24.

После 6 туров «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. 2 сентября команда из Нижнего Новгорода дома играет против «Рубина». Всего в этом сезоне РПЛ клуб одержал 2 победы, потерпел 3 поражения, 1 игра завершилась ничьей.