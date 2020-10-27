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Газизов рассказал, когда Соболев вернется в общую группу «Спартака»

17:50
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии команды после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— В команде все в порядке, тренировочный процесс идет по плану, новых травм у нас нет, — сказал Газизов «СЭ». — Джикия чувствует себя хорошо, никаких проблем. Надеемся, что Соболев уже завтра вернется в общую группу.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил травму на одной из тренировок команды. 23-летний игрок повредил мениск.

В текущем сезоне форвард провел 11 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. (Сергей Федоров)

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