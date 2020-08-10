Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в играх красно-белых. В воскресенье в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил «СЭ»: Казарцев и ВАР Алексей Еськов допустили ошибку в моменте во вторым 11-метровым в конце встречи.

— Первый пенальти? По мне это не пенальти, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Почему здесь ВАР не вступил? Пусть нам объяснят.

Я пытаюсь вести себя спокойно, но эмоции у нас бьют. Пусть нам все объяснят: здесь пенальти, а здесь нет, тут ВАР вступает в силу, а тут нет. Уровень судейства упал до такой степени, что мы ничему уже не верим. Мы глазам своим не верим, ушам своим не верим.

Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле. Лишиться пожизненно. Все болельщики других клубов нас поддерживают в этом вопросе.