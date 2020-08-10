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Газизов призвал пожизненно отстранить от судейства арбитров матча «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 16:47
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в играх красно-белых. В воскресенье в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Позже глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи подтвердил «СЭ»: Казарцев и ВАР Алексей Еськов допустили ошибку в моменте во вторым 11-метровым в конце встречи.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев назначет второй пенальти.Заявление Федуна, удивление Кокорина, отстранение Казарцева. Эмоции от судейства матча «Спартак» — «Сочи»

— Первый пенальти? По мне это не пенальти, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Почему здесь ВАР не вступил? Пусть нам объяснят.

Я пытаюсь вести себя спокойно, но эмоции у нас бьют. Пусть нам все объяснят: здесь пенальти, а здесь нет, тут ВАР вступает в силу, а тут нет. Уровень судейства упал до такой степени, что мы ничему уже не верим. Мы глазам своим не верим, ушам своим не верим.

Казарцев и Еськов должны лишиться возможности быть на поле. Лишиться пожизненно. Все болельщики других клубов нас поддерживают в этом вопросе.

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