Гайч пока не проходил ритуал посвящения в ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч отметил, что ему пока не приходилось проходить обряд посвящения в новой команде.

«Я знаю все эти ритуалы: когда попал в «Сан-Лоренсо» и когда прорвался в сборную, меня действительно заставляли вставать на стол и петь гимн, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Также что все это я проходил. Но здесь еще пока ничего ребята мне не устроили. Надеюсь, что скоро устроят!»

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».