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Гаттузо с Галицким отправился в раздевалку «Краснодара» после матча с «Арсеналом»

21:41
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«Краснодар» дома одержал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Владелец команды из Краснодара Сергей Галицкий вместе с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо отправился в раздевалку «быков» после игры.

41-летний Гаттузо присутствовал на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча с «Арсеналом». Вчера, 28 сентября, итальянец посетил игру 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). (Екатерина Потапова)

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Краснодар — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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