Гаттузо с Галицким отправился в раздевалку «Краснодара» после матча с «Арсеналом»

«Краснодар» дома одержал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Владелец команды из Краснодара Сергей Галицкий вместе с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо отправился в раздевалку «быков» после игры.

41-летний Гаттузо присутствовал на трибунах стадиона «Краснодар» во время матча с «Арсеналом». Вчера, 28 сентября, итальянец посетил игру 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). (Екатерина Потапова)

Гаттузо в сопровождении Галицкого отправился в раздевалку «Краснодара» после матча #КраснодарАрсенал pic.twitter.com/UYeQvbTMTH — Катерина Потапова (@katja_potapova) September 29, 2019

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