Гаджиев считает, что Селихов может присоединиться к топ-клубу РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход вратаря Александра Селихова из «Спартака».

В среду московский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним игроком по соглашению сторон.

«Александра я хорошо знаю, мы вместе с ним работали в Перми. Он себя еще не исчерпал. Нет ли желания позвать его в Махачкалу? Он еще способен поиграть в одной из топовых команд РПЛ. Скорее всего, так и произойдет. Но если наши дороги пересекутся, мы возражать не будем. Почему у него не получилось в «Спартаке»? Причин много. Начиная от взаимоотношений и заканчивая микротравмами. Со стороны тяжело ответить на этот вопрос», — сказал Гаджиев «ВсеПроСпорт».

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».