Полузащитник «Факела» Альшин назвал проблемой команды плохую реализацию моментов

Крайний полузащитник «Факела» Ильнур Альшин заявил, что воронежской команде в весенней части РПЛ нужно улучшить реализацию моментов.

«В каждом матче у нас есть хорошие моменты, подходы, а забиваем мы мало. Поэтому и очков меньше, чем нам бы хотелось. Мы хотим быть выше зоны стыковых матчей», — сказал Альшин Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Факел» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.