21:55 | Футбол — РПЛ

Гацкан догнал Калачева по играм за "Ростов"

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Матч "Ростов""Спартак" стал 255-м для Александра Гацкана за ростовчан в чемпионате России. По этому показателю он догнал Тимофея Калачева и теперь делит с ним первое место. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки с наибольшим количеством матчей за "Ростов" в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Тимофей Калачев

2006 – 2007, 2010 – н.в.

255

24

Александр Гацкан

2009 – н.в.

255

18

Михаил Осинов

2001 – 2007, 2009

200

35

Милош Крушчич

2001 – 2007

167

8

Юрий Дядюк

1992 – 1993, 1995 – 1999

166

4
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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