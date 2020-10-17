РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Футболисты «Локомотива» поддержали Лысова

17:03
Акция игроков «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Акция игроков «Локомотива». Фото ФК «Локомотив».
Теги:

Футболисты «Локомотива» вышли в специальных майках на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Эта акция призвана поддержать защитника «Локо» Михаила Лысова.

Футболист выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем. В конце сентября у Михаила Лысова были обнаружены проблемы с сосудами.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир