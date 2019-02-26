Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Игроки ЦСКА прошли медицинский осмотр в Москве, сообщает официальный сайт армейского клуба. Футболисты посетили различных специалистов и сдали кровь на анализ. В среду красно-синие приступят к тренировкам на базе в Ватутинках.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут против "Арсенала".

Все о чемпионате России - здесь