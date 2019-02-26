Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Игроки ЦСКА прошли медицинский осмотр в Москве, сообщает официальный сайт армейского клуба. Футболисты посетили различных специалистов и сдали кровь на анализ. В среду красно-синие приступят к тренировкам на базе в Ватутинках.
Армейцы прошли медосмотр https://t.co/vkeXfH5TmP pic.twitter.com/EG7v2gZjzU– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 февраля 2019 г.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут против "Арсенала".
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-proshli-medosmotr/
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