17:20 | Футбол — РПЛ

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

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Игроки ЦСКА прошли медицинский осмотр в Москве, сообщает официальный сайт армейского клуба. Футболисты посетили различных специалистов и сдали кровь на анализ. В среду красно-синие приступят к тренировкам на базе в Ватутинках.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. Первый официальный матч после зимней паузы армейцы проведут против "Арсенала"

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-proshli-medosmotr/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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