ЦСКА — «Нижний Новгород»: гости открыли счет во втором тайме
Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров забил гол в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.
Во втором тайме он вывел свою команду вперед — 1:0.
Александров после подачи со стандарта выиграл борьбу за позицию и с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота.
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|5
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|29-15
|29
|
4
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|2
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|
5
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|8
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|26
|
6
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|
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|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
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|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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|Г
|
|
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Спартак
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|
|
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|
|
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|П
|
|
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Спартак
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|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Арсен Захарян
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|Ж
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