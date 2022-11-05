ЦСКА — «Нижний Новгород»: гости открыли счет во втором тайме

Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров забил гол в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

Во втором тайме он вывел свою команду вперед — 1:0.

Александров после подачи со стандарта выиграл борьбу за позицию и с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота.