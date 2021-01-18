Федун считает, что РПЛ нужна реформа

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что Тиньофф РПЛ нуждается в реформе.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа, —цитирует Федуна Sport24. — Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов».

Ранее сообщалось, что РПЛ предложили сократить до 12 клубов.