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Федун считает, что РПЛ нужна реформа

13:47
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что Тиньофф РПЛ нуждается в реформе.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа, —цитирует Федуна Sport24. — Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов».

Ранее сообщалось, что РПЛ предложили сократить до 12 клубов.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-01-18-fedun-rpl-trebuyetsya-reforma-neobkhodimo-uvelichit-kolichestvo-topovykh-matchey

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