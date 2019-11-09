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Федун посетил раздевалку «Спартака» после матча с «Крыльями Советов»

21:16
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Владелец «Спартака» Леонид Федун пошел в раздевалку москвичей после матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Федун зашел а раздевалку в сопровождении генерального директора красно-белых Томаса Цорна.

— Всех с победой. Победили — это хорошо, — сказал Федун журналистам на выходе. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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