Федун посетил раздевалку «Спартака» после матча с «Крыльями Советов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пошел в раздевалку москвичей после матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Федун зашел а раздевалку в сопровождении генерального директора красно-белых Томаса Цорна.

— Всех с победой. Победили — это хорошо, — сказал Федун журналистам на выходе. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр