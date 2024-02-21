Федотов — о будущем Чалова: «Если надолго застрять в подвешенном состоянии, быстро потеряешь место в составе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал будущее нападающего армейцев Федора Чалова.

«Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии, быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Соглашение 25-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до конца 2024 года. В начале февраля Чалов улетал с тренировочного сбора армейцев на переговоры по новому контракту в Москву.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Инсайдер Иван Карпов утверждал, что ЦСКА предложил Чалову зарплату в размере 2,5-3 миллиона евро в год, но представители игрока запросили 4 миллиона, включая агентские выплаты.