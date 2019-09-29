Федотов после победы над «Спартаком» вспомнил о словах Капелло

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Есть над чем работать, казалось, что контролировали игру, — сказал Федотов в эфире канала «Матч Премьер». — Можно вспомнить слова Капелло про счет 2:0: 1:0 — сидишь отдыхаешь, а 2:0 — потеряли бдительность и пропустили от не самого высокого футболиста. Больших игроков разбирают, а маленькие забивают голы. Сложно, в этой зоне есть люди. Потом случилось удаление. Где-то воротчик выручил... Только так можно победить «Спартак».

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