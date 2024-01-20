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Сегодня, 13:35

Игнатов: «Мы хотим титул. Для этого и играем»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Михаил Игнатов и Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

— Что ждешь от второй части сезона? Болельщики хотят титула.

— Мы тоже. Для этого и играем. Всегда говорил, что боремся за самые высокие места. Это задача любого спортсмена.

— Каким местом «Спартака» будешь доволен?

— Всегда настраиваемся на самые высокие. В конце сезона уже будет видно.

— Отставание от «Краснодара» возможно отыграть?

— Мы идем от игры к игре. Все возможно.

— Если «Зенит» выиграет чемпионат, то это будет шестой титул подряд. При нашей жизни мы увидим «Спартак», который шесть раз подряд побеждает в чемпионате?

— Я бы этого очень хотел. Главное — верить. А дальше посмотрим.

— Перед началом сезона ты говорил, что хочешь сделать в чемпионате 7+7. Сейчас 2+3. Планка не снизилась?

— Ни в коем случае. Надо работать, значит. Постараюсь достичь такого результата.

— Как оценишь осеннюю часть сезона?

— Были матчи, где мы должны были забирать очки, были и хорошие игры. Извлекаем уроки и двигаемся дальше. Не буду ставить оценку. Но мой посыл: если побеждаем, то извлекаем позитивные эмоции, если проигрываем, то работаем над ошибками и двигаемся дальше.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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