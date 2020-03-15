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Федотов не проиграл ни одного из шести матчей против «Краснодара»

16:08
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В матче 22-го тура Тинькофф премьер-лиги «Сочи» под руководством Владимира Федотова на своем поле обыграл «Краснодар» (2:0).

Это была шестая встреча 53-летнего специалиста с «быками». В предыдущих пяти играх его команды ни разу не уступили: «Урал», выступая в ФНЛ, в двух матчах с «горожанами» набрал четыре очка, а «Оренбург» в РПЛ трижды играл вничью. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Владимира Федотова против «Краснодара»

Дата

Турнир

Команда Федотова

Счет

30.09.2009

ФНЛ

Урал

1:1

09.07.2010

ФНЛ

Урал

3:1

26.08.2018

РПЛ

Оренбург

1:1

11.03.2019

РПЛ

Оренбург

2:2

27.10.2019

РПЛ

Оренбург

1:1

15.03.2020

РПЛ

Сочи

2:0

Итого: +2=4-0, мячи 10-6.

Сочи — Краснодар

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