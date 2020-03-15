Федотов не проиграл ни одного из шести матчей против «Краснодара»

В матче 22-го тура Тинькофф премьер-лиги «Сочи» под руководством Владимира Федотова на своем поле обыграл «Краснодар» (2:0).

Это была шестая встреча 53-летнего специалиста с «быками». В предыдущих пяти играх его команды ни разу не уступили: «Урал», выступая в ФНЛ, в двух матчах с «горожанами» набрал четыре очка, а «Оренбург» в РПЛ трижды играл вничью. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Владимира Федотова против «Краснодара»

Дата Турнир Команда Федотова Счет 30.09.2009 ФНЛ Урал 1:1 09.07.2010 ФНЛ Урал 3:1 26.08.2018 РПЛ Оренбург 1:1 11.03.2019 РПЛ Оренбург 2:2 27.10.2019 РПЛ Оренбург 1:1 15.03.2020 РПЛ Сочи 2:0

Итого: +2=4-0, мячи 10-6.