Федотов не проиграл ни одного из шести матчей против «Краснодара»
16:08
В матче 22-го тура Тинькофф премьер-лиги «Сочи» под руководством Владимира Федотова на своем поле обыграл «Краснодар» (2:0).
Это была шестая встреча 53-летнего специалиста с «быками». В предыдущих пяти играх его команды ни разу не уступили: «Урал», выступая в ФНЛ, в двух матчах с «горожанами» набрал четыре очка, а «Оренбург» в РПЛ трижды играл вничью. (Денис Аль-Юсифи)
Команды Владимира Федотова против «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Федотова
|
Счет
|
30.09.2009
|
ФНЛ
|
Урал
|
1:1
|
09.07.2010
|
ФНЛ
|
Урал
|
3:1
|
26.08.2018
|
РПЛ
|
Оренбург
|
1:1
|
11.03.2019
|
РПЛ
|
Оренбург
|
2:2
|
27.10.2019
|
РПЛ
|
Оренбург
|
1:1
|
15.03.2020
|
РПЛ
|
Сочи
|
2:0
Итого: +2=4-0, мячи 10-6.
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