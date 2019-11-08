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Федор Смолов: «Думаю, в последней травме виновата перегрузка»

18:00
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

— Второй сезон подряд ты получаешь травму осенью...

— У меня на протяжении всей карьеры 80 процентов травм — осенью! Получаю мышечные повреждения — думаю, это связано с изменением погоды, — цитирует Смолова официальный сайт москвичей. — Специфика моей позиции на поле — много спринтовой, рывковой работы — а это самая большая нагрузка на мышцы. Думаю, в последней травме виновата перегрузка — большое количество игр, перелеты, где-то не до конца восстановился... Надо внимательнее следить за собой: в какой-то момент мне показалось, что мышцы перегружены, а потом на тренировках после «Атлетико» вроде ничего не болело, и я решил играть несмотря ни на что. К сожалению, с «Арсеналом» получилось вот так. Будет для меня уроком!

— Тяжело смотреть матч со стороны, зная, что ты мог сам сейчас быть поле?

— С одной стороны — тяжело, с другой — ну а что ты поменяешь? Не первая моя травма, уже спокойнее отношусь. Смотрел на Антона Миранчука — он был очень грустный. Восстановление — это тяжело еще и психологически. Ежедневная монотонная работа в зале, когда ты, по сути, ничего не можешь сделать — у тебя день сурка. Антоха с такой грустью смотрел, как ребята тренируются... Ничего, скоро снова будет в строю!

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21314

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