Чалов провел третий сезон с 10 голами за ЦСКА в РПЛ — в XXI веке столько же только у Мусы

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил 10-й гол в 24 матчах сезона РПЛ. Форвард реализовал пенальти в матче с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре чемпионата.

Чалов провел третий сезон с 10 голами за армейцев в РПЛ. Ранее 26-летний россиянин забил 15 голов в сезоне-2018/19 и 19 голов в сезоне-2022/23. В XXI веке только нигериец Ахмед Муса показал такой же результат в составе ЦСКА.

В этом сезоне Чалов провел 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативных паса.