Фассон — о матче с «Крыльями Советов»: «Локомотив» сравнял счет только благодаря своей работе»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о ничьей с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ (1:1).

«Не могу сказать, отскочил сегодня «Локомотив» или нет. Ничью тоже надо заслужить. Мы сегодня сравняли счет только благодаря своей работе. Нестабильная оборона «Локо»? Здесь я ничего не могу сказать. Все, что я делаю, это работаю и бьюсь за место в составе. Как и любой футболист, хочу играть больше», — цитирует бразильца Sport24.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».