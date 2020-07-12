Фарфан играет в чемпионате впервые за 435 дней

В матче 28-го тура чемпионата России главный тренер «Локомотива» заменил защитника Дмитрия Живоглядова на нападающего Джефферсона Фарфана. Перуанец, получивший летом 2019 года серьезную травму, появился на поле в премьер-лиге впервые за 435 дней. В последний раз он принимал участие в игре высшего дивизиона 4 мая 2019 года, когда железнодорожники уступили в Туле «Арсеналу» — 0:2. (Кирилл Бурдаков)