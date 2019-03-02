16:43 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Локомотива" освистали Самедова

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Болельщики "Локомотива" на первых минутах матча 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" развернули баннер, восхваляющий клуб, а также использовали пиротехнические изделия.

Первый угловой у ворот своей команды фанаты красно-зеленых встретили оглушительным свистом – к мячу подошел новичок гостей Александр Самедов, ранее выступавший за московскую команду, а также за столичные "Спартак", "Динамо" и "Москву". (Андрей Михайлов)​

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Локомотив - Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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