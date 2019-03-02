Фанаты "Локомотива" освистали Самедова

Болельщики "Локомотива" на первых минутах матча 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" развернули баннер, восхваляющий клуб, а также использовали пиротехнические изделия.

Первый угловой у ворот своей команды фанаты красно-зеленых встретили оглушительным свистом – к мячу подошел новичок гостей Александр Самедов, ранее выступавший за московскую команду, а также за столичные "Спартак", "Динамо" и "Москву". (Андрей Михайлов)​

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