Фан-клуб Лунева пошутил о словах Черчесова после ошибки Гильерме

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме пропустил мяч между ног в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). После этого фан-клуба вратаря «Зенита» и национальной команды Андрея Лунева припомнил слова главного тренера сборной Станислава Черчесова, который назвал Гильерме «первым номером команды».

— Мы, конечно, ничего не имеем против Гилеьрме, но, по словам Станислава Саламовича, это номер «один» в сборной России, — гласит сообщение.