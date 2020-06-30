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Фан-клуб Лунева пошутил о словах Черчесова после ошибки Гильерме

30 июня 2020, 21:50
Гильерме. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Гильерме. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме пропустил мяч между ног в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). После этого фан-клуба вратаря «Зенита» и национальной команды Андрея Лунева припомнил слова главного тренера сборной Станислава Черчесова, который назвал Гильерме «первым номером команды».

— Мы, конечно, ничего не имеем против Гилеьрме, но, по словам Станислава Саламовича, это номер «один» в сборной России, — гласит сообщение.

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