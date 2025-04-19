Тренер «Спартака» нарушил регламент, отбывая дисквалификацию

В конце матча 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» (2:3) дисквалифицированный тренер красно-белых Ненад Сакич после забитого пенальти и короткой консультации с Деяном Станковичем начал давать указания по рации.

Ненад Сакич и Деян Станкович. Фото Скриншот трансляции

Делать этого он не имел права. Это нарушение дисциплинарного регламента. В нем говорится следующее:

«Дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств».