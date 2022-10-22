«Факел» — «Ростов»: Суслов избежал дисквалификации из-за ошибки судьи
На 23-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение Кириллу Суслову.
Защитник воронежцев ударил Николая Комличенко сзади шипами в область голеностопа. Для сфолившего желтая карточка стала бы четвертой в чемпионате — он пропустил бы матч 15-го тура с «Оренбургом». Но благодаря ошибке судьи Суслов избежал дисквалификации.
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|5
|2
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|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
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|2
|5
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|
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|
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|13
|5
|5
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|20
|
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|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
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|3
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|5
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|
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|
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|4
|1
|8
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|
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|Факел
|14
|1
|9
|4
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|12
|
14
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|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
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|3
|9
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|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
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|5
|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Торпедо М
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|1
|2
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Олег Дмитриев
Факел
|14
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