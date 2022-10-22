«Факел» — «Ростов»: Суслов избежал дисквалификации из-за ошибки судьи

На 23-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение Кириллу Суслову.

Защитник воронежцев ударил Николая Комличенко сзади шипами в область голеностопа. Для сфолившего желтая карточка стала бы четвертой в чемпионате — он пропустил бы матч 15-го тура с «Оренбургом». Но благодаря ошибке судьи Суслов избежал дисквалификации.