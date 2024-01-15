Тихонов не рассматривает «Енисей» как трамплин для работы в «Спартаке»

Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» заявил, что не считает нынешнее место работы трамплином для последующего перехода в «Спартак».

«Ни в коем случае. Послушайте, я уже тренировал «Енисей». Я уже тренировал «Крылья Советов». Ну какая это база? Это команды, которые нужно тренировать и с которыми нужно добиваться высоких мест. Поэтому это ни в коем случае никакая не база. Я не рассматриваю «Енисей» или какую-либо другую команду как трамплин. «Спартак» — это отдельная единица, в которой должны работать сильные тренеры, достойные этой команды. В данный момент, если клуб считает, что Абаскаль достоин этого, он там и работает. Я ни в коем случае не говорю ни плохо, ни хорошо. «Енисей» — это отдельный клуб, в котором нужно работать и добиваться больших результатов», — рассказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Красноярский клуб объявил о назначении Тихонова главным тренером 10 января 2023 года. До этого командой руководил Эдуард Штейнбрехер.