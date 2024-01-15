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Сегодня, 18:41

Тихонов не рассматривает «Енисей» как трамплин для работы в «Спартаке»

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Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» заявил, что не считает нынешнее место работы трамплином для последующего перехода в «Спартак».

«Ни в коем случае. Послушайте, я уже тренировал «Енисей». Я уже тренировал «Крылья Советов». Ну какая это база? Это команды, которые нужно тренировать и с которыми нужно добиваться высоких мест. Поэтому это ни в коем случае никакая не база. Я не рассматриваю «Енисей» или какую-либо другую команду как трамплин. «Спартак» — это отдельная единица, в которой должны работать сильные тренеры, достойные этой команды. В данный момент, если клуб считает, что Абаскаль достоин этого, он там и работает. Я ни в коем случае не говорю ни плохо, ни хорошо. «Енисей» — это отдельный клуб, в котором нужно работать и добиваться больших результатов», — рассказал Тихонов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Красноярский клуб объявил о назначении Тихонова главным тренером 10 января 2023 года. До этого командой руководил Эдуард Штейнбрехер.

Андрей Тихонов
Футбол
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
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