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Евсеев вспомнил историю с легендарной фразой после матча с Уэльсом

18:35
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал фразу, сказанную после матча плей-офф отбора на Евро-2004 с Уэльсом (1:0). Благодаря голу самого Евсеева сборная России победила в ответном матче и вышла на чемпионат Европы в Португалию.

Сразу после финального свистка камера нашла на тот момент защитника «Локомотива» Евсеев, который на весь мир громко сказал: «... вам!».

«Был ли я слишком эмоционален в тот момент? Да не скажу, голова была точно забита другим. Сожеланию ли о фразе? Нет, сказал и сказал, 17 лет уже прошло, не понимаю, почему о ней все еще вспоминают», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

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