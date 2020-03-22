Евсеев считает, что «Уфа» быстро отреагировала на заболевание Тилля коронавирусом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram опубликовал фотографию с полузащитником уфимцев Оливье Тиллем, у которого ранее обнаружили коронавирус COVID-19.

«Шамиль Камилович (Газизов) уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!» — подписал фото Евсеев.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 318 352 человек. Умерших — 13 671, выздоровевших — 96 010. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.