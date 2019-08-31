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Евсеев рассказал, что с Игбуном

11:22
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что у команды нет головокружения от успеха. По его словам, Силвестр Игбун играть не готов.

— Только начало сезона, какое головокружение? У нас рабочие моменты, готовились к этой игре, как и кпредыдущей. Разбирали сопрника, улучшали свою игру.

— Ко всем одинаково готовитесь?

— К каждому сопернику готовишься отдельно. Сильные команды команды делают то же самое. Если не подготовиться, то возникают моменты, которые не должны возникать. Мы разбираем и нас Разбирают. Вопрос в том, кто кого переиграет, как индивидуально, так и командно.

— Что с Игбуном?

— На данный момент его нет. Он не готов играть. Завтра он будет готов или не будет.

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