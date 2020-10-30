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Евсеев отказался отвечать на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака»

17:50

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о чемпионских амбициях «Спартака». После 12 туров москвичи находятся на первом месте Тинькофф РПЛ с 27 очками.

«Что, опять о «Спартаке»? Я до этого был на передаче, там 30 минут говорили о красно-белых. Давайте дальше», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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