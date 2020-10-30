Евсеев отказался отвечать на вопрос о чемпионских амбициях «Спартака»
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о чемпионских амбициях «Спартака». После 12 туров москвичи находятся на первом месте Тинькофф РПЛ с 27 очками.
«Что, опять о «Спартаке»? Я до этого был на передаче, там 30 минут говорили о красно-белых. Давайте дальше», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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