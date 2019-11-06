Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого завершить выступление за сборную. За национальную команду украинец выступал с 2009 по 2018 год, но перестал вызываться после переезда в Петербург.

— Ожидал, что Ракицкий сообщит об этом раньше. Ведь давно было понятно, что в сборной его не будет, — начал Левченко. — С того момента, как Андрей Шевченко стал проводить новый курс, учитывая политическую ситуацию, про Ярослава даже не вспоминали. Понятно, что игроки, которые выступают в России, не смогут играть за сборную Украины. У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому, но в то же время понимаю позицию Шевченко. Здесь сложно что-то изменить. Спорт — один из инструментов политической деятельности. Те, кто отвергает это — ничего не понимают. Мне жаль, что Ярослава нет в сборной, даже при том, что он не пел гимн, делал какие-то высказывания. Он мог бы помочь Украине.

Любой футболист, который сейчас поедет в Россию, будь то Зинченко, Малиновский или Ярмоленко, не сможет рассчитывать на вызов в сборную. Здесь не только спортивная составляющая. Полностью отстраниться от политической истории не представляется возможным.

Вернется ли Ракицкий в УПЛ? Шанс на это есть, но как на него будут смотреть люди? В Украине считают, что он предал страну и поехал заработать денег. Многие люди это ему никогда не простят. Но всегда есть неоднозначное отношение к тому же «Шахтеру», который не все считают совсем уж украинским клубом. Женя Селезнев, пусть и немного в другой ситуации, уезжал из России и вернулся.

Но будет волна людей, которая недовольна. Это футболист, который в любом случае когда-то был важен для сборной. (Дмитрий Зимин)

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