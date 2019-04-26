Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников обратился в своем телеграм-канале к президенту московского клуба Леониду Федуну.

Орфография и пунктуация автора сохранена.

– Спорт не прощает предательства. Кому комиссия с контрактов, молодых бездарных игроков, кому бессонные ночи и сожженные нервы после 0-3. В "Спартаке" пришло время большой чистки и ее надо начинать не с состава игроков, а с системы управления клубом. Даже, такой слабый тренер, как Кононов, может дать минимальный результат, в связке с заинтересованным президентом клуба и группой его единомышленников, что было в "Краснодаре", – написал Кафельников.

Почему молчат журналисты, про огромное количество травм? Карреру вы сжирали буквально, где расследования и сравнения высоты травы в Тушино и в Тарасовке? Ведь, команда не тренируется сейчас на базе.

Когда у тебя в клубе футболисты, в чьих контрактах прописано фиксированное количество времени на поле за сезон, тут и Моуриньо не поможет, а когда ты обещаешь игроку, что он остается, но делаешь или заставляют делать выбор в пользу двух бездарей, то этот игрок передает привет тебе шикарным голевым пасом.

Леонид Арнольдович (Федун. – Прим "СЭ"), при Вас были грамотные и профессиональные менеджеры в "Спартаке", заинтересованные не только в финансовом результате, но и в результате на футбольном поле, единицы, но были. Сейчас пришло время, менять руководство клуба полностью, потолок был достиг в 2017.

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