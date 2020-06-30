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«Это странно». Влашич прокомментировал отъезд и возвращение Гончаренко

30 июня 2020, 23:44
Никола Влашич, Константин Марадишвили и Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич, Константин Марадишвили и Иван Обляков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итоги дерби, в котором он оформил дубль в ворота «Спартака» (2:0), в матче 25-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

— Хорошая игра, — заявил Влашич. — Мы не могли победить в последних 6-7 играх, поэтому было тяжело. Нам необходима была эта победа, и, к счастью, мы ее одержали.

— «Спартак» ничем не удивил ЦСКА?

— Сегодня мы играли иначе, чем обычно. Не прессинговали глубоко, а больше оборонялись, поэтому у них было не так много вариантов для развития атак. Мы полностью заслужили эту победу.

— Что думаете о ситуации с отъездом и возвращением Виктора Гончаренко?

— Это странно. Иногда люди допускают ошибки, но в ЦСКА мы как семья — все стоим за каждого.

— Что он сказал после этой игры?

— Немного. Просто поздравил и сказал, что нельзя останавливаться на достигнутом.

— Согласны, что уровень РПЛ упал за несколько лет? Вас он устраивает?

— Не знаю насчет уровняю. Я играл в хорватской лиге и в английской премьер-лиге. В РПЛ играют в более оборонительный футбол. В Германии и Испании команды действуют более открыто. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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