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«Это надо пережить и стать сильнее». Баринов обратился к болельщикам «Локомотива»

13:35
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил за поддержку в связи с полученной травмой колена в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

В понедельник стало известно, что у 23-летнего россиянина диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнерам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь еще сильнее!» — написал Баринов в Instagram.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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