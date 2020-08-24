«Это надо пережить и стать сильнее». Баринов обратился к болельщикам «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил за поддержку в связи с полученной травмой колена в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

В понедельник стало известно, что у 23-летнего россиянина диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнерам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь еще сильнее!» — написал Баринов в Instagram.

В текущем сезоне Баринов провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.