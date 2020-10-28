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«Это игрок без потолка». Слуцкий — о потенциале Кварацхелии

17:25
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что считает полузащитника Хвичу Кварацхелию одним из самых талантливых игроков из всех, с кем ему доводилось работать.

— С Эдегором можно сравнить его, — рассказал Слуцкий на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Хвича — очень большой талант. Просто он не такой ранний. Но именно по набору качеств... У него сочетаются общая выносливость со скоростной выносливостью. У него высокая максимальная скорость.

Самое важное было не убить в нем интерес. Понятно, что часто говорят даже на тренировках: «Отдай мяч. Сколько можно обыгрывать?» Тренеры часто сваливаются на эти требования. Но я всегда считал, что если есть база для дриблинга, то пожалуйста.

Это игрок без потолка. Когда ты работаешь с футболистом, то ты понимаешь, что может его остановить: физические качества, уровень технического мастерства, менталитет. Но я не вижу качества, которое могло бы его ограничить.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=7aKoKEOtHdw&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel

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