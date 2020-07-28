Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что команда часто играет через нападающего Артема Дзюбу. Он является лучшим ассистентом РПЛ. Также форвард разделил звание лучшего бомбардира турнира вместе с одноклубником Сердаром Азмуном.

— Могу сказать об одном, — цитирует Семака Sports.ru— Стиль «Зенита» — использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей.

— Кажется, что «Зенит» как раз играет только за счет индивидуальных качеств. Если вы согласны с этим — как тренеру добиться того, чтобы игроки не делали лишнего?

— Что значит «лишнее»? В футболе импровизация играет большую роль, особенно в атаке. Поэтому мне кажется, что нельзя так говорить.

— Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» — скучный, а вся игра построена на забросах на Дзюбу?

— Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так. Любой думающий человек может посмотреть статистику — все будет ясно и понятно.

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