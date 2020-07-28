«Это абсолютно не так». Семак — о частой игре «Зенита» через Дзюбу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что команда часто играет через нападающего Артема Дзюбу. Он является лучшим ассистентом РПЛ. Также форвард разделил звание лучшего бомбардира турнира вместе с одноклубником Сердаром Азмуном.
— Могу сказать об одном, — цитирует Семака Sports.ru— Стиль «Зенита» — использование лучших качеств игроков, объединенных общей идеей.
— Кажется, что «Зенит» как раз играет только за счет индивидуальных качеств. Если вы согласны с этим — как тренеру добиться того, чтобы игроки не делали лишнего?
— Что значит «лишнее»? В футболе импровизация играет большую роль, особенно в атаке. Поэтому мне кажется, что нельзя так говорить.
— Вас задевает, когда говорят, что «Зенит» — скучный, а вся игра построена на забросах на Дзюбу?
— Этот взгляд абсолютно ничем не подкреплен. Информация не соответствует действительности, поэтому она не может меня отвлекать. Это абсолютно не так. Любой думающий человек может посмотреть статистику — все будет ясно и понятно.
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