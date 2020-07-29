ESPN: ЦСКА сделал новое предложение по Карраскалю

ЦСКА не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля. До этого появилась информация, что армейцы вышли из переговоров, не желая платить за игрока требуемые 8,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на 22-летнего колумбийца также претендует «Бешикташ».

По данным ESPN, российский клуб сделал новое улучшенное предложение и ждет ответа аргентинского гранда.

«Ривер Плейт» владеет 90 процентами прав на 22-летнего колумбийца, но при этом имеет задолженность за него перед «Карпатами» в размере 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.