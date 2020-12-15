Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в видеоанонсе матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». 36-летний футболист вспомнил цитаты из фильма Алексея Балабанова «Брат». Фильм был снят в Санкт-Петербурге, где и состоится игра.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря и станет последним для клубов в 2020 году.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после 18 туров, «Спартак» идет вторым, отставая на 3 очка.