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Ещенко перед матчем «Зенит» — «Спартак» вспомнил цитаты из фильма «Брат»

20:16
Андрей Ещенко. Фото YouTube-канал "Спартака"
Андрей Ещенко. Фото YouTube-канал "Спартака"
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в видеоанонсе матча 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». 36-летний футболист вспомнил цитаты из фильма Алексея Балабанова «Брат». Фильм был снят в Санкт-Петербурге, где и состоится игра.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 16 декабря и станет последним для клубов в 2020 году.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после 18 туров, «Спартак» идет вторым, отставая на 3 очка.

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