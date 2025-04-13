Ерохин: «Победа оставляет «Зенит» в гонке за чемпионство»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.
— Наверное, эта победа оставляет нас в гонке за чемпионство. И такой важный импульс сегодня был, что выиграли уверенно. Поэтому я думаю, что к следующим матчам готовиться с хорошим настроением будет проще. Сейчас у нас игра в Кубке, что тоже немаловажно. Поэтому сконцентрировано будем готовиться дальше.
«Краснодар» по-разному играет. Иногда он выходит через контроль мяча, иногда использует длинную передачу на Кордобу с дальнейшим подбором. Наверное, первый гол так и родился, когда пошла передача на нападающего — он зацепился и скинул. Поэтому готовились, конечно, к этому матчу, знали, как соперник может сыграть. Думаю, наши футболисты смогли проявить свои лучшие качества.
Чемпионская гонка? В этой ситуации мы смотрим исключительно на себя. Естественно, для того, чтобы оставаться с хорошими шансами на первое место, нужно было сегодня выигрывать. И на ближайших соперников, конечно, старались не смотреть. Смотрели, в первую очередь, на свою игру. Я думаю, что если мы будем в оставшихся матчах показывать такую игру, то итог должен быть для нас положительным, — сказал Ерохин журналистам.
«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.
Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5