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13 апреля, 22:45

Ерохин: «Победа оставляет «Зенит» в гонке за чемпионство»

Алексей Михайлов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— Наверное, эта победа оставляет нас в гонке за чемпионство. И такой важный импульс сегодня был, что выиграли уверенно. Поэтому я думаю, что к следующим матчам готовиться с хорошим настроением будет проще. Сейчас у нас игра в Кубке, что тоже немаловажно. Поэтому сконцентрировано будем готовиться дальше.

«Краснодар» по-разному играет. Иногда он выходит через контроль мяча, иногда использует длинную передачу на Кордобу с дальнейшим подбором. Наверное, первый гол так и родился, когда пошла передача на нападающего — он зацепился и скинул. Поэтому готовились, конечно, к этому матчу, знали, как соперник может сыграть. Думаю, наши футболисты смогли проявить свои лучшие качества.

Чемпионская гонка? В этой ситуации мы смотрим исключительно на себя. Естественно, для того, чтобы оставаться с хорошими шансами на первое место, нужно было сегодня выигрывать. И на ближайших соперников, конечно, старались не смотреть. Смотрели, в первую очередь, на свою игру. Я думаю, что если мы будем в оставшихся матчах показывать такую игру, то итог должен быть для нас положительным, — сказал Ерохин журналистам.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
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Зенит – Химки
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20.04 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
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