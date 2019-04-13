"Енисей" – "Уфа": странный пенальти Карасева

На 6-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Енисей" – "Уфа" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар, который можно назвать странным или легковесным. А некоторые из наших экспертов вообще сочли его ошибочным.

6-я минута матча "Енисей" - "Уфа".

6-я минута матча "Енисей" - "Уфа".

6-я минута матча "Енисей" - "Уфа".

Судья решил, что защитник красноярцев Али Гаджибеков сфолил в единоборстве с Ловро Бизяком. При этом Карасев жестом показал, что был совершен то ли удар, то ли толчок соперника локтем, чего Гаджибеков точно не делал.

6-я минута матча "Енисей" - "Уфа".

Стоит отметить, что это первый матч для рефери после долгого перерыва. В феврале Карасев получил серьезную мышечную травму и полтора месяца лечился и восстанавливался. (Александр Бобров)​