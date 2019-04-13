"Енисей" – "Уфа": странный пенальти Карасева

На 6-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Енисей" – "Уфа" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар, который можно назвать странным или легковесным. А некоторые из наших экспертов вообще сочли его ошибочным.
Судья решил, что защитник красноярцев Али Гаджибеков сфолил в единоборстве с Ловро Бизяком. При этом Карасев жестом показал, что был совершен то ли удар, то ли толчок соперника локтем, чего Гаджибеков точно не делал.
Стоит отметить, что это первый матч для рефери после долгого перерыва. В феврале Карасев получил серьезную мышечную травму и полтора месяца лечился и восстанавливался. (Александр Бобров)
⚽ Семь пенальти из семи были реализованы соперниками "Енисея" в текущем сезоне. Юрий Нестеренко был против продолжения этой серии. @FCEnisey– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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