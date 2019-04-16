"Енисей": "Придумали, что подарить "Спартаку", а вот кому вручить?"

"Енисей" в своем официальном Твиттере сообщил, что готовит подарок для "Спартака". В воскресенье, 21 апреля, на московском стадионе "Открытие Арена" состоится матч между этими клубами.
- У "Спартака" 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить "Спартаку", а вот кому вручить?
Ошибка – сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля. Подарок мы все равно привезем! - сообщается в Твиттере "Енисея".
Ошибка – сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля: https://t.co/7fWVy15vac– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 16 апреля 2019 г.
Подарок мы все равно привезем! https://t.co/Z3FeJqbIPi
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.
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