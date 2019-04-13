"Енисей" представил состав на матч с "Уфой" в стиле "Игры престолов"

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".

"Енисей": Нестеренко, Сарр, Гаджибеков, Грицаенко, Ятченко, Кичин, Семакин, Огуде, Зотов, Соболев, Кутьин. Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Торбинский, Комолов, Комков, Савичев, Хубулов, Саркисов.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Игбун, Бизяк. Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Сысуев, Вомбергар.