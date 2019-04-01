Эмилиано Ригони: "Чемпионат Италии поспособствовал моему развитию"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони признался, что получил полезный опыт, когда выступал на правах аренды за "Аталанту" в первой половине текущего сезона, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

26-летний аргентинец провел за итальянскую команду 12 матчей и забил три гола. Зимой Ригони вернулся в "Зенит".

– Опыт, полученный в Италии, безусловно, поспособствовал моему развитию. Там я встретился с другим стилем игры, мне пришлось улучшать определенные качества. В некотором смысле я дополнил себя, стал сильнее физически. Я очень мотивирован и намерен продолжать совершенствоваться. В "Зените" я для того, чтобы много работать и помогать команде достичь поставленных целей, – приводит слова Ригони пресс-служба "Зенита".

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