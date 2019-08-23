Элвер Рахимич: «Уверен, ЦСКА соберется и реабилитируется за неудачу в дерби»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что его бывшая команда в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» реабилитируется за поражение от «Спартака» (1:2).

— Уверен, ЦСКА соберется и реабилитируется за неудачу в дерби, — цитируют «Известия» Рахимича. — Команда должна отдать все силы во встрече с «Ахматом» и добиться положительного результата. Сейчас не самый простой момент, но я уверен, что ЦСКА его преодолеет.

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