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Жиго о Федуне: «Грустно, что он ушел из «Спартака», надеюсь, и без него клуб выиграет титул»

Руслан Минаев
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Самюэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о бывшем президенте красно-белых Леониде Федуне.

«Большой босс! Он всегда был с нами, поддерживал, давал клубу максимум. Просто хочу сказать ему большое спасибо за все. Он легенда «Спартака». Он дал этому клубу все. Сделал «Спартак» чемпионом. Желаю ему всего самого лучшего.

Грустно, что он ушел из клуба. Надеюсь, и без него, «Спартак» сможет выиграть титул», — цитирует Жиго Sport24.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года, после 18 лет в руководстве клуба.

Источник: Sport24
Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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